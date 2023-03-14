У ЗСУ оцінили вірогідність і мету провокацій на кордоні Білорусі з Україною

Провокації на українсько-білоруському кордоні не виключені, бо в цьому є інтерес передусім Росії з метою втягування Білорусі у війну, заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.

«Є такі відомості, що на кордон мають заїхати прокремлівські журналісти, які будуть знімати нібито провокації з нашого боку, тобто самі будуть чинити якісь дії, щоб ми на них відповідали. Поки що цього не відбувалося, але це все розраховане на те, щоб викрити наші точки, звідки ми можемо наносити ураження. А, також, для того, щоб звинуватити Україну в діях проти Білорусі та втягнути Білорусь у війну. Цим зараз і займається Росія», – заявив Силкін.

Він заявив, що не володіє іншою інформацією про можливі провокації на кордоні, про які раніше повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

9 березня ГУР повідомило, що військово-політичне командування Росії найближчим часом планує здійснити «масштабну провокацію» на кордоні України й Білорусі. Мета провокації – «створення ворожої суспільної думки щодо України» з боку білоруських громадян і забезпечення повноцінної участі білоруських збройних сил у війні на боці Росії.

У розвідці також наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило РФ використовувати військову інфраструктуру і повітряний простір для вторгнення й обстрілів мирних міст в Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Нещодавно ж Лукашенко заявив, що Білорусь готова приєднатися до російської агресії проти України у разі військового інциденту на кордоні та вторгнення українських військових на білоруську територію. Влада України неодноразово наголошувала, що Україна не мала наміру і не буде нападати на Білорусь.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.