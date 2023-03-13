Лукашенко відвідав Іран в інтересах Москви – Держдепартамент

Візит Олександра Лукашенка до Ірану є «в певному сенсі продовженням поглиблення відносин між Іраном і Росією», заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс 13 березня.

«Це те, за чим ми дуже уважно стежимо. Це двоє птахів, і часто вони злітаються разом», — сказав Прайс на брифінгу в зовнішньополітичному відомстві Сполучених Штатів.

Авторитарний лідер Білорусі, близький соратник президента Росії Володимира Путіна, зустрівся в Тегерані 13 березня з президентом Ібрагімом Раїсі. За повідомленнями білоруських державних ЗМІ, Лукашенко і Раїсі «підписали дорожню карту всебічної співпраці між країнами на 2023–2026 роки».

Білорусь не є прямим учасником розв’язаної Росією війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку Росії. У лютому минулого року влада Білорусі дозволила російським військам увійти в Україну через білоруську територію.

З початку війни Іран зміцнив свої зв’язки з російською армією, включаючи поставки бойових безпілотників військам РФ.