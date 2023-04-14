Слідча група з воєнних злочинів в Україні буде розслідувати й злочин геноциду – ОГП

Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) будуть розслідувати злочин геноциду – про це повідомив Офіс генерального прокурора 14 квітня.

«Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) підписали угоду щодо розслідування не лише воєнних злочинів, але й злочину геноциду. Це відбулося у Вільнюсі після робочого засідання», – мовиться у повідомленні.

Як заявив генеральний прокурор Андрій Костін, угода дозволить учасникам JIT обмінюватися доказами та інформацією, а роботу групи зможуть посилити міжнародні експерти.

Костін вказав на те, що від початку повномасштабного вторгнення було помітно, що воєнні злочини на окупованих територіях України мають ознаки переслідування українців як національної групи.

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«Наразі в наших розслідуваннях перевіряємо два основні аспекти: чи мають окремі воєнні злочини ознаки геноциду та чи свідчать виявлені патерни про сплановану політику геноциду», – додав він.

Координаційна зустріч JIT тривала у Вільнюсі два дні, учасники, за повідомленням Офісу, обговорювали хід розслідувань, їхні напрями та консультувалися щодо важливих рішень у діяльності JIT, а також можливість приєднання Європолу до групи.

У березні 2023 року експерти Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН презентували доповідь, у якій вказали факти воєнних злочинів у ході російської агресії в Україні. Водночас голова Комісії Ерік Мьосе на питання, чи можна вважати наведені факти геноцидом, відповів, що поки таких доказів не знайшов.