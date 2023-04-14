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Слідча група з воєнних злочинів в Україні буде розслідувати й злочин геноциду – ОГП

Фото від 8 квітня 2022 року: убиті під час окупації цивільні жителі Бучі.Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що угода дозволить учасникам JIT обмінюватися доказами та інформацією

Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) будуть розслідувати злочин геноциду – про це повідомив Офіс генерального прокурора 14 квітня.

«Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) підписали угоду щодо розслідування не лише воєнних злочинів, але й злочину геноциду. Це відбулося у Вільнюсі після робочого засідання», – мовиться у повідомленні.

Як заявив генеральний прокурор Андрій Костін, угода дозволить учасникам JIT обмінюватися доказами та інформацією, а роботу групи зможуть посилити міжнародні експерти.

Генеральний прокурор України Андрій Костін на пресконференції у Брюсселі, 17 лютого 2023 року
Генеральний прокурор України Андрій Костін на пресконференції у Брюсселі, 17 лютого 2023 року

Костін вказав на те, що від початку повномасштабного вторгнення було помітно, що воєнні злочини на окупованих територіях України мають ознаки переслідування українців як національної групи.

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«Наразі в наших розслідуваннях перевіряємо два основні аспекти: чи мають окремі воєнні злочини ознаки геноциду та чи свідчать виявлені патерни про сплановану політику геноциду», – додав він.

Координаційна зустріч JIT тривала у Вільнюсі два дні, учасники, за повідомленням Офісу, обговорювали хід розслідувань, їхні напрями та консультувалися щодо важливих рішень у діяльності JIT, а також можливість приєднання Європолу до групи.

У березні 2023 року експерти Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН презентували доповідь, у якій вказали факти воєнних злочинів у ході російської агресії в Україні. Водночас голова Комісії Ерік Мьосе на питання, чи можна вважати наведені факти геноцидом, відповів, що поки таких доказів не знайшов.

Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України

Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.

А саме:

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

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