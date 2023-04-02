«Те, що чинить Росія в Україні, є геноцидом» – американський дослідник Самуель Тоттен

ЛЬВІВ – Те, що Росія чинить в Україні, є геноцидом. Про це у розмові з Радіо Свобода наголосив Самуель Тоттен, американський професор історії, дослідник і автор кількох книг про геноциди у світі. Самуель Тоттен збирає свідчення українців, які стали жертвами чи свідками злочинів Росії. Зокрема, за словами дослідника, викрадення українських дітей і вивезення їх у Росію, є одним із елементів геноциду.

Самуель Тоттен розповів Радіо Свобода про причину приїзду в Україну, про те, за яких умов злочини Росії в Україні можуть бути визнані геноцидом та чи можливі російські впливи при розслідуванні воєнних злочинів.

Протягом двох тижнів перебування у Львові американський дослідник Самуель Тоттен опитав близько десяти осіб, які стали жертвами незаконного ув’язнення, фізичного і морального насильства у час російського вторгнення на територію України. Інтерв’ю з однією людиною тривало 6-7 годин, переважно не день, а два. Тому що людям важко розповідати про пережите. Наймолодшій людині, яку записував Самуель Тоттен, 21 рік. Кожен надавав письмову згоду на інтерв’ю.

Самуель Тоттен є досвідченим фахівцем у питаннях геноцидів і злочинів проти людяності у світі. Адже майже 35 років вивчає цю проблему. Ба більше, працював у проєкті Держдепартаменту США щодо документування звірств геноцидів. Самуель Тоттен написав п’ять книг про геноциди у світі , зокрема і про Голодомор в Україні 1932–1933 років.

Протягом 18 років професор проводив інтерв’ю безпосередньо у тих країнах, де були скоєні масові вбивства мирного населення. Зокрема, досліджував геноциди в Руанді та Судані, в Дарфурі. У Руанді менш ніж за 100 днів було вбито майже мільйон людей. У Дарфурі на людей, які жили в пустелі, скидали бомби з аеропланів.

За подіями в Україні Самуель Тоттен уважно стежить від початку повномасштабного нападу Росії. Його відомо про факти масових убивств мирного населення, пограбування, зґвалтування, тому вирішив допомогти Україні.

«Причина мого приїзду в тому, що я зацікавлений записувати людей, які вижили чи пережили конкретні жахіття в Україні, про масові злочини, хто зазнав тортур, чиїх дітей викрали і вивезли в Росію. Цілком можливо, що українці, які постраждали, зустрічались із кривдниками обличчя-в-обличчя і суддям кримінального суду легше буде видати ордер на арешт злочинців, коли матимуть детальний опис зовнішнього вигляду.

Щодо викрадення дітей, то, можливо, батьки бачили тих, хто вивіз дітей, забрав їх у них. Моє серце з батьками. Якщо мої зусилля допоможуть повернути хоча б кількох дітей, притягнути до відповідальності винних, котрі вчинили такі злочини, це вже вартує продовження роботи надалі.

Моя поїздка в Україну може допомогти притягнути до відповідальності винних

Коли я був в Дарфурі і проводив багато інтерв’ю, Міжнародний кримінальний суд перечитував мою книжку з записами людей, які пережили геноцид. Міжнародний кримінальний суд зателефонував до мене з проханням приїхати в Торонто і дати свідчення щодо інтерв’ю конкретної людини, яку я записував, про масові вбивства. Ця історія не була включена в розслідування.

Кримінальний суд на базі мого інтерв’ю підозрював конкретну особу, яка курувала цим масовим вбивством, конкретним епізодом у війні. Відповідно, моя поїздка в Україну може допомогти притягнути до відповідальності винних, хто вбиває українців і знищує Україну.

Напад Росії на Україну, нищення країни, вбивства людей, викрадення дітей, тортури – свідчать про злочинність, і це має припинитися. Російські військовослужбовці повинні розуміти: те, що вони роблять, міжнародний товариством сприймається, як кримінальний злочин. Хоча це і не має впливу на Путіна, тому що він зарозумілий, дуже визначений у своїх діях», – наголосив Радіо Свобода американський дослідник Самуель Тоттен.

Самуель Тоттен детально нотує кожне свідчення, опрацює всі зібрані матеріали і передасть їх у Міжнародний кримінальний суд (МКС). Робить це винятково з власних мотивів.

Слабка ланка Міжнародного кримінального суду в тому, що вони не мають власних військових підрозділів

«Слабка ланка Міжнародного кримінального суду в тому, що вони не мають власних військових підрозділів, які можуть видавати ордери на арешт і арештовувати людину. А те, що вони можуть, то звертаються до уряду тієї країни, де перебуває злочинець і очікують, що цей уряд видасть злочинця. Це є слабка сторона», – говорить професор.

Терор і геноцид

За словами Самуеля Тоттена, Росія чинить терор проти України і в цьому світова спільнота не має сумніву. А ось щодо того, чи відбувається в Україні геноцид, тривають дебати і висловлюються різні думки.

Для прикладу, Комісія ООН не побачила геноциду з боку Росії. Комісари Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН вважають, що факти про навмисні вбивства, напади на мирних жителів, незаконні ув'язнення, тортури, зґвалтування, примусове переміщення та депортація дітей, становлять воєнні злочини і їх не можна вважати фактами геноциду. З таким твердженням Комісії ООН Самуель Тоттен не погоджується. За його словами, адекватні прокурори працюватимуть за тими доказами, які матимуть, а не звітом ООН. І допитуватимуть свідків.

Докази вже збираються, тому зашморг затягується на шиї злочинців

«Цей звіт ООН щодо України не братиметься суттєво до уваги, тому що є, наприклад, кричущі випадки. А це викрадення дітей росіянами. Скільки часу займає пошук доказів? Це залежить від кожного випадку окремо. Треба брати до уваги, що Міжнародний кримінальний суд вже засудив Путіна, то, очевидно, вони почнуть швидко збирати докази. Будуть сотні розслідувачів. Ці докази вже збираються, тому зашморг затягується на шиї злочинців», – говорить американський дослідник.

Самуель Тоттен заявляє, що те, що відбувається в Україні і переживають українці, має ознаки геноциду.

Це те, за що ми можемо Путіна притягнути до відповідальності

«Викрадення українських дітей, вивезення їх до Росії – це вже геноцид, один з елементів. У Росії вони втратять ідентичність, культуру, мову. Якщо говорити про геноцид з перспективи, це знищення цілого народу чи його частини, що відбувається з Україною. Це те, за що ми можемо Путіна притягнути до відповідальності. Але є різниця між геноцидом і злочинами проти людяності. Геноцид і злочини мають масові вбивства. Не кожне масове вбивство буде геноцидом. Для визначення геноциду, мета – це цільове масове вбивство. Вони намагаються просто стерти країну з карти, і це геноцид. Намагаючись знищити цілу країну, вони тим часом нав’язують свою політичну систему, моделі. Масовані ракетні атаки, бомби, які нищать будівлі, цілі міста, села, мирних людей. Те саме і застосування дронів, теж з метою знищити Україну.

Геноцидом можна вважати свідомий, цілеспрямований акт на знищення групи чи частини групи людей за національною, релігійною, етнічною чи расовою ознакою

Коли я говорю про геноциди, маю на увазі не лише знищення культури, культурної спадщини, очевидно, вони це теж роблять, а геноцид, в якому гинуть люди. Бо геноцидом можна вважати свідомий, цілеспрямований акт на знищення групи чи частини групи людей за національною, релігійною, етнічною чи расовою ознакою.

Якщо Міжнародному кримінальному суду не вдасться довести одного з фактів, що ці злочини, тортури були цілеспрямованими, тоді ми не можемо говорити, що це геноцид. Але такі злочини ними трактуються, як злочини проти людяності. Я вважаю, що геноцид і злочини проти людяності мають трактуватися однаково», – каже Самуель Тоттен.

Чи буде російський вплив на висновки дослідників щодо злочинів Росії в Україні? На це запитання Самуель Тоттен відповів:

Справжні дослідники не підпадуть під такий російський вплив

«Справжні дослідники, однозначно, не підпадуть під такий російський вплив. Але ми розуміємо, що завдання злочинців полягає в тому, щоб заперечувати факти самого злочину. До сьогодні турки заперечують геноцид вірмен, є німці, які кажуть, що не було Голокосту. Буде частина людей, яка називатиме себе дослідниками і вони намагатимуться проштовхнути брехню у широкі маси. Звісно, буде якийсь відсоток, хто підпаде під брехливу дезінформацію, але більшість громадськості – ні, як і справжні фахівці, які вивчають архіви, опитують людей», – наголосив американський дослідник із питань геноциду і злочинів проти людяності.

Самуель Тоттен планує знову приїхати в Україну і продовжити збирати свідчення щодо фактів злочинів Росії в Україні.