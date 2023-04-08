У МЗС розкритикували спробу «прирівняти жертву й агресора» на Хресній ході в Римі

Міністерство закордонних справ України розкритикувало Хресну ходу в Римі у Страсну п’ятницю через «спробу прирівняти жертву та агресора».

«Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора. Мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ої стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України», – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українська сторона розчарована тим, що Святий престол не взяв до уваги аргументи української сторони про «образливий характер такого жесту».

«Спільна участь українця і росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства», – йдеться в заяві.

«Намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями», – наголосив Ніколенко.

У МЗС висловили сподівання, що Ватикан надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься «на глибинному розумінні» справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості.

Минулого року Ватикан також намагався напередодні Великодня за григоріанським календарем «помирити» росіян та українців, запропонувавши представницям двох народів символічно нести хрест під час Хресної дороги у Страсну п’ятницю біля Колізею. Київ тоді назвав ініціативу вкрай обурливою і несвоєчасною. У Ватикані заявляли, що мир слід відновлювати з участю усіх сторін конфлікту.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

У березні понтифік заявив, що готовий поїхати в Україну, яка зазнає агресії з боку Росії, але лише за умови, що він зможе також поїхати до Москви.