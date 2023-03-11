Папа Франциск заявив, що готовий відвідати Україну і Росію, але «обидві» країни або «жодну»

Папа Римський Франциск заявив, що готовий поїхати в Україну, яка зазнає агресії з боку Росії, але лише за умови, що він зможе також поїхати до Москви.

«Я поїду або в обидва місця, або в жодне», – сказав понтифік в інтерв’ю аргентинській газеті La Nacion 11 березня.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

На початку лютого цього року понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Він також заявляв, що досі не відвідав Київ, оскільки ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зазначив, що просить про діалог.

Папа Римський Франциск 9 січня у щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами заявив, що війни, подібні до війни Росії в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, «є злочином проти Бога та людства».

Раніше у різдвяній промові 25 грудня папа Римський Франциск згадав про «українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни».