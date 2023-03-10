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Папа Франциск вважає, що в Україні задіяні «імперські інтереси» Росії та «інших сторін»

Папа Римський Франциск походить з Аргентини

Війна в Україні пов’язана з «імперськими інтересами» і там воюють «великі держави», сказав папа Римський Франциск в інтерв’ю швейцарському телебаченню RSI, витяги з якого опубліковані 10 березня.

Понтифік розповів, як він пропонував свій візит до Москви для мирних переговорів, але отримав відмову. «Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й імперій інших сторін. Для імперій характерно ставити нації на другий план», – цитує слова папи агенція France-Presse.

Папа Франциск, який походить із Аргентини, неодноразово закликав до миру в Україні, але в перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії опинився під вогнем критики через те, що прямо не звинувачував у війні Москву.

В інтервʼю очільник католицької церкви повторив свою оцінку, що конфлікти в усьому світі зараз становлять «світову війну». «Усі великі держави залучені. Поле бою – Україна. Там усі воюють», – сказав він.

Папа Франциск раніше у звʼязку з війною вже виступав із заявами, які багатьма коментаторами сприймалися неоднозначно.

У листопаді 2022 року понтифік сказав, що найбільш жорстокими в армії РФ є «ті, хто… не російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі». Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв після цього відвідав дипломатичну службу Святого престолу та заявив протест з приводу висловлювань папи.

Тоді ж глава церкви заявив, що, коментуючи війну Росії проти України, він не згадує президента РФ Володимира Путіна, тому що про роль цього політика «вже відомо».

А в серпні 2022 року папа під час загальної аудієнції на День незалежності України згадав загибель дочки одного з ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної, назвавши її «невинною» жертвою війни: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!»

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.

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