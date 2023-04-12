МЗС закликає Міжнародний кримінальний суд «звернути увагу» на відео зі стратою полоненого

Міністерство закордонних справ України прокоментувало поширене в соцмережах відео зі стратою українського військовополоненого.

У повідомленні від 12 квітня відомство назвало вбивство порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином відповідно до положень українського Кримінального кодексу та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

«Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України», – заявляє пресслужба МЗС.

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Міністерство також закликало міжнародну спільноту вжити заходів для посилення допомоги Україні, аби «захистити українців від російського геноциду та звільнити всі наші території».

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 12 квітня закликав розглянути питання про страту, ймовірно, українського полоненого російськими військовими на майданчику Комітету ООН з прав людини.

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Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а те, що було поширене ввечері 11 квітня – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

Протягом війни у ЗМІ неодноразово з’являлися відеозаписи із вбивствами або жорстоким поводженням із беззбройними українськими військовослужбовцями.