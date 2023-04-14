Через російські обстріли в Оріхові та Гуляйполі зруйновано понад  3 тисячі об’єктів – влада

Начальник Пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що станом на 14 квітня на Оріхів було скинуто 14 керованих авіабомб, а на Гуляйполе – 8.

За його словами, загалом через російські обстріли в цих населених пунктах зруйновані тисячі об’єктів, в тому числі житлові будинки.

«По Оріхову загалом це більше ніж 1630 об’єктів, з них тільки житлового сектора – 610. В Гуляйполі всього зруйновано понад 2 тисяч об’єктів – це практично 1,5 тисяч житлових будинків і 600 об’єктів різної інфраструктури», – прокоментував він.

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За словами Крупського, майже все населення з цих населених пунктів евакуювалося:

«Лишається близько 10% ще людей, які там і працюють в комунальних службах, і які важко звикаються з думкою, що потрібно виїхати й покинути рідну хату».

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області, зокрема Оріхів і Гуляйполе.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.