Російські Су-35 обстріляли цивільний сектор Оріхова і Гуляйполя – влада

Російські військові вранці 11 квітня здійснили масований удар по лінії розмежування в Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«По дві керовані ракети запущено російською авіацією по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполю, а також атакували артилерійськими снарядами Степногірськ. На щастя, без постраждалих», – написав Малашко у телеграмі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що удари були завдані з російських літаків Су-35.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області, зокрема Оріхів і Гуляйполе.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.