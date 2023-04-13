Витік секретних документів Пентагону. Генпрокурор CША підтвердив арешт підозрюваного

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд підтвердив, що ФБР заарештувало Джека Тейшейра, підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагону.

«Агенти ФБР взяли під варту раніше сьогодні вдень без інцидентів», – сказав Гарленд на брифінгу, повідомляє CNN.

Арешт пов’язаний з «ймовірним несанкціонованим видаленням, утриманням і передачею секретної інформації національної оборони», сказав Гарленд.

Генпрокурор сказав, що Тейшейра служить у Національній гвардії ВПС США.

Раніше The Wall Street Journal і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що арешт відповідального за витік неминучий. WSJ стверджує, що це може відбутися вже 13 квітня.

Президент США Джо Байден заявив, що розслідування витоку документів «близьке до розв’язки».

Газета The Washington Post раніше повідомила, що джерелом найбільшого за багато років витоку документів Пентагону став співробітник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів.

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Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом. Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, через витік секретних документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.

Проте міністр оборони України Олексій Резніков заперечив це твердження, зауваживши, що будь-яка правдива інформація в файлах вже не актуальна. Його заступниця Ганна Маляр 11 квітня заявила, що «ризик витоку дуже мінімальний», оскільки лише «дуже вузьке коло людей» знає про українське військове планування.