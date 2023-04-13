Розслідування витоку документів «близьке до розв’язки» – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден намагався розвіяти занепокоєння щодо нещодавнього витоку секретних документів, які нібито розкривають подробиці про військовий потенціал деяких союзників і супротивників США.

Міністерство юстиції відкрило офіційне кримінальне розслідування у цій справі після того, як Пентагон передав його до розгляду, який продовжує оцінювати шкоду, завдану витоком.

«Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування за участю розвідувального співтовариства та Міністерства юстиції. І вони близькі до розв’язки», – сказав Байден журналістам у Дубліні 13 квітня, вперше публічно коментуючи витік.

Тим часом The Wall Street Journal і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що арешт відповідального за витік неминучий. WSJ стверджує, що це може відбутися вже 13 квітня.

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Байден, який перебуває в середині чотириденного візиту до Північної Ірландії та Республіки Ірландія, додав, що він «не стурбований витоком інформації», оскільки «в ньому немає нічого актуально, наскільки йому відомо».

Раніше того ж дня Білий дім заявив, що Байден не обговорював це питання з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком під час зустрічі в Північній Ірландії на початку цього тижня.

Раніше газета The Washington Post заявила, що джерелом найбільшого за багато років витоку документів Пентагону став співробітник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів.

Міністр оборони США ЛЛойд Остін заявив 11 квітня, що витік секретних документів Пентагону сприймається дуже серйозно.