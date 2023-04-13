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Розслідування витоку документів «близьке до розв’язки» – Байден

Джо Байден, який перебуває в середині чотириденного візиту до Північної Ірландії та Республіки Ірландія, додав, що він «не стурбований витоком інформації»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден намагався розвіяти занепокоєння щодо нещодавнього витоку секретних документів, які нібито розкривають подробиці про військовий потенціал деяких союзників і супротивників США.

Міністерство юстиції відкрило офіційне кримінальне розслідування у цій справі після того, як Пентагон передав його до розгляду, який продовжує оцінювати шкоду, завдану витоком.

«Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування за участю розвідувального співтовариства та Міністерства юстиції. І вони близькі до розв’язки», – сказав Байден журналістам у Дубліні 13 квітня, вперше публічно коментуючи витік.

Тим часом The Wall Street Journal і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що арешт відповідального за витік неминучий. WSJ стверджує, що це може відбутися вже 13 квітня.

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Байден, який перебуває в середині чотириденного візиту до Північної Ірландії та Республіки Ірландія, додав, що він «не стурбований витоком інформації», оскільки «в ньому немає нічого актуально, наскільки йому відомо».

Раніше того ж дня Білий дім заявив, що Байден не обговорював це питання з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком під час зустрічі в Північній Ірландії на початку цього тижня.

Раніше газета The Washington Post заявила, що джерелом найбільшого за багато років витоку документів Пентагону став співробітник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів.

Міністр оборони США ЛЛойд Остін заявив 11 квітня, що витік секретних документів Пентагону сприймається дуже серйозно.

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