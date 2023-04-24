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Окупанти в Бердянську змушують лікарів із паспортами РФ ставати на військовий облік – Генштаб

Командування фіксує нові випадки викрадення врожаю, зокрема, в Бердянську, де окупаційна адміністрація «намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна»

Російські війська завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 квітня.

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку», – повідомляє командування.

При цьому, за повідомленням, російські війська не проводили наступу на Лиманському напрямку. На Авдіївському напрямку вони вели наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, «успіху не мали, зазнали великих втрат».

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Командування фіксує нові випадки викрадення врожаю, зокрема, в Бердянську, де окупаційна адміністрація «намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна».

Крім того, воно заявляє про брак медичних працівників у російських військ.

«З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян російської федерації, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови – погрожують їм втратою робочих місць», – йдеться в зведенні.

Генштаб звітує про 14 авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ, збиття трьох розвідувальних російських безпілотників та восьми дронів-камікадзе типу «Ланцет», а також ураження трьох станцій радіоелектронної боротьби ракетними і артилерійськими військами.

Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю
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Український фотограф отримав нагороду World Press Photo за світлину удару РФ по Маріуполю

Українець Євген Малолєтка, фотограф Associated Press (AP), отримав нагороду World Press Photo of the Year за фотографію, яка відображає біль і страждання, спричинені вторгненням Росії в Україну.

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