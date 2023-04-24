Окупанти в Бердянську змушують лікарів із паспортами РФ ставати на військовий облік – Генштаб

Російські війська завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 квітня.

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку», – повідомляє командування.

При цьому, за повідомленням, російські війська не проводили наступу на Лиманському напрямку. На Авдіївському напрямку вони вели наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, «успіху не мали, зазнали великих втрат».

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Командування фіксує нові випадки викрадення врожаю, зокрема, в Бердянську, де окупаційна адміністрація «намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна».

Крім того, воно заявляє про брак медичних працівників у російських військ.

«З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян російської федерації, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови – погрожують їм втратою робочих місць», – йдеться в зведенні.

Генштаб звітує про 14 авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ, збиття трьох розвідувальних російських безпілотників та восьми дронів-камікадзе типу «Ланцет», а також ураження трьох станцій радіоелектронної боротьби ракетними і артилерійськими військами.