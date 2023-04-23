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Ексдепутатка шведського парламенту долучилася до ЗСУ – ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода

Колишня депутатка шведського парламенту Керолін Норденґріп від партії «Шведські демократи» нині підписала контракт та вступила до лав ЗСУ, фото кореспондента Радіо Свобода

Керолін Норденґріп була депутаткою шведського парламенту – Риксдаґу – з 2018-го по 2022 рік від партії «Шведські демократи», а нині підписала контракт зі Збройними силами України та служитиме в 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура». Про це стало відомо із ексклюзивного інтерв’ю Радіо Свобода.

Керолін вже готується до відправлення на передову, хоча минулі 15 років пов’язувала своє життя винятково із політикою у рідній країні. Та кардинально змінити життя вирішила торік, після побачених та почутих новин про Ірпінь та Бучу.

«Для мене все почалось ще у Риксдаґу, на зустрічі, буквально на 2-й день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилась на свій недешевий костюм і подумала: «Що я тут роблю? (у шведському парламенті – ред.) Я ж військова!», і буквально через тиждень я вже була в Україні», – додає Керолін.

На запитання кореспондента Радіо Свобода Тараса Левченка про зарплатню, Керолін відповіла, що щомісячно отримувала близько 7 тисяч євро.

При цьому торік у березні вона добровільно провела в Україні 6 тижнів, зокрема у Київській області, а потім, як каже, через роботу у шведському парламенті, змушена була повернутися додому. Проте думки про службу в ЗСУ її не полишали.

Наразі ексдепутатка пройшла перевірки та відбір до лав українського війська, і вже працює інструкторкою для новобранців у 47 ОМБр «Маґура»:

«У цій бригаді служить ще один швед. [...] Я приїхала до них, пройшла випробувальний період, і за кілька місяців вони сказали, що задоволені моєю роботою та хочуть залишити мене тренером навчального підрозділу. І мені дуже подобається працювати з ними, це чудова бригада. [...] Я у піхоті. Тож я стрілець. Цим я займалася й у шведській армії».

Чи був у Керодін ще військовий досвід, чим вона займалася у шведському парламенті та чи знає українську мову? Дивіться у відео:

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