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Ігнат: до осені Росія не зможе накопити навіть третину свого колишнього запасу ракет

«Виробництво (крилатих ракет – ред.) триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто», – Юрій Ігнат

Восени та взимку РФ випустила по Україні велику кількість ракет, їй не вдасться накопичити навіть третину того до осені, зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Виробництво (крилатих ракет – ред.) триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто», – зауважив Ігнат.

Він припустив, що армія РФ намагатиметься отримати якісь додаткові системи від інших країн.

«Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні», – підкреслив речник.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку квітня 2023 року російські військові завдали по об’єктах цивільної інфраструктури 44 ракетних удари і здійснили 38 ударів із застосуванням безпілотників, з яких 29 були знищені українськими силами.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік вторгнення випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

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