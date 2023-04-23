Ігнат: до осені Росія не зможе накопити навіть третину свого колишнього запасу ракет

Восени та взимку РФ випустила по Україні велику кількість ракет, їй не вдасться накопичити навіть третину того до осені, зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Виробництво (крилатих ракет – ред.) триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто», – зауважив Ігнат.

Він припустив, що армія РФ намагатиметься отримати якісь додаткові системи від інших країн.

«Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні», – підкреслив речник.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку квітня 2023 року російські військові завдали по об’єктах цивільної інфраструктури 44 ракетних удари і здійснили 38 ударів із застосуванням безпілотників, з яких 29 були знищені українськими силами.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік вторгнення випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.