Росія прагне відкласти відкриту мобілізацію, щоб «мінімізувати внутрішнє інакомислення» – британська розвідка

Міністерство оборони РФ запустило нову рекламну кампанію щодо набору добровольців, таким чином влада прагне «відкласти відкриту мобілізацію», повідомляє розвідка Британії.

У своєму зведенні британські розвідники звернули увагу, що в рамках широкомасштабної кампанії така реклама з’явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні

Нова реклама апелює нібито до чоловічої гордості потенційних новобранців, звертаючись до «справжніх чоловіків, а також підкреслюючи фінансові переваги вступу до лав армії», уточнили в Міноборони Британії.

Розвідка Британії наголошує, що приватна військова компанія «Вагнер» також претендує на залучення обмеженої кількості російських чоловіків бойового віку, оскільки її доступ до вербування полонених було припинено.

«Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить заявлену Міноборони ціль – 400 000 добровольців. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення», – йдеться у повідомленні.

11 квітня Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат та єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних.

Влада РФ каже, що електронний реєстр призовників запрацює не раніше, ніж восени. А його мета – систематизувати дані про громадян, які стоять на військовому обліку, та забезпечити їхню актуалізацію «в режимі онлайн». У Кремлі запевнили, що з «ніякою другою хвилею мобілізації у РФ» це не пов’язано.