Путін підписав закон про е-повістки – його схвалили за тиждень

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про електронні повістки до армії для росіян.



Новий закон передбачає створення єдиного реєстру військовозобов’язаних та нові способи сповіщення призовників. Тепер повістка може прийти рекомендованим листом, в електронному вигляді через портал «Держпослуги» та через МФЦ. Раніше вони вручалися лише особисто чи через роботодавця.

Згідно з новим законом, повістка буде вважатися врученою з моменту розміщення її електронної копії в «особистому кабінеті» на «Держпослугах». Після цього військовозобов’язаному буде заборонено виїзд із країни, доки він не прийде у військкомат.



А у разі неявки протягом 20 календарних днів можуть застосовуватися додаткові обмеження: заборона на реєстрацію як індивідуального підприємця, на реєстрацію нерухомості, на керування автомобілем, на укладення кредитного договору.

Лише два дні тому – 12 квітня – російська Рада Федерації схвалила закон про електронні повістки.

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко назвала «помилкою законодавців» різку реакцію суспільства на закон про електронні повістки та реєстр військовозобов’язаних. За її словами, законодавцям треба було краще роз’яснити закон.

За день до цього – 11 квітня – Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат та єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних.

Влада РФ каже, що електронний реєстр призовників запрацює не раніше, ніж восени. А його мета – систематизувати дані про громадян, які стоять на військовому обліку, та забезпечити їхню актуалізацію «в режимі онлайн». У Кремлі запевнили, що з «ніякою другою хвилею мобілізації у РФ» це не пов’язано.