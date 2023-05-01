Радіо Свобода Weekly: Про завдання звільнити усі території України заявили Зеленський і Буданов

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Зеленський: на Україну чекають «головні битви цієї війни»

Попереду на Україну чекають «головні битви» цієї війни, зазначив 30 квітня президент Володимир Зеленський під час участі у заходах з нагоди Дня прикордонника.

За його словами, Україна та її громадяни мають звільнити всі території від російських окупантів.

«Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону – як на суші, так і на морі», – заявив Зеленський.

Буданов про контрнаступ: «найближчим часом усі побачать очікувані результати»

Основним завданням для українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій, зазначив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю американському телеканалу PBS.

«Найближчим часом усі побачать очікувані результати», – сказав він.

Окрім цього, Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США щодо того, що «Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу». Про це тут

«Крим треба відрізати від Росії». Яка зброя потрібна для деокупації півострова?

Саме Крим – ключ до перемоги України у цій війні, переконаний колишній заступник генсекретаря НАТО та експосол США у Росії Александер Вершбоу. Тільки звільнення півострова остаточно зупинить Путіна та російську агресію, вважають американські експерти.

А генерал-лейтенант, екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес представив військовий план деокупації Криму і розповів, коли це може статися. Текстова публікація тут

ПАРЄ визнала, що депортація українських дітей до Росії має ознаки геноциду

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала такою, що має ознаки геноциду, депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії.

Резолюція наголошує, що «задокументовані факти депортації та насильницького переміщення українських дітей підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року, стаття 2 якої визначає, що насильницьке переміщення дітей з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу вважається злочином геноциду».

ПАРЄ привітала рішення Міжнародного кримінального суду від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової та закликала держави-учасниці Римського статуту вжити заходів для виконання своїх зобовʼязань щодо цього рішення. Читайте про це за лінком

Чи зупинить ПАРЄ і МКС депортацію українських дітей до РФ та Білорусі?

Які наслідки матиме ухвалена в ПАРЄ резолюція про депортацію українських дітей до Росії? Що відомо про вивезення дітей з окупованих територій України також і до Білорусі? Чи вплинув ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Путіна на процес депортації українських дітей?

Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

«Схеми» в деталях розкрили обставини ракетного обстрілу армії РФ, внаслідок якого загинула продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич

Журналісти програми «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували фільм-розслідування «Віра» до річниці загибелі своєї колеги, продюсерки та журналістки Віри Гирич внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня 2022 року.

У фільмі авторства Сергія Андрушка редакція у деталях розкрила обставини російського обстрілу української столиці того дня – з якого саме аеродрому був здійснений зліт літака, його модель, тип запущеної ракети, відновила маршрут її польоту.

Також журналісти назвали імена російських командирів авіабомбардувальної дивізії, задіяної до обстрілу, а також особи співробітників підрозділу в складі головного обчислювального центру військ Росії, які програмують траєкторію польоту ракет такого типу. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Санкції за порушення Закону про мову. Мовний омбудсмен України розповів про штрафи і судові позови

Із кінця 2022-го і початку 2023 року Уповноважений із захисту державної мови в Україні наклав близько 60 санкцій на порушників. Серед таких порушників – представники сфери освіти, місцевого самоврядування, власники інтернет-магазинів та закладів громадського харчування, які вчасно не надали якісні послуги. Про це в інтерв’ю для Радіо Свобода розповів мовний омбудсмен України Тарас Кремінь.

Окрім того, посадовець поділився інформацією про кількість порушень мовного законодавства за перші 4 місяці 2023 року та те, як на нього подають до суду через захист прав громадян України у питанні мови. Читайте за лінком

«Прибрати російські маркери та омолодити». Що очікує «Києво-Печерську лавру»?

Міністерство культури та інформаційної політики України призначило в.о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра». Ним став Максим Остапенко, який раніше обіймав посаду гендиректора Національного заповідника «Хортиця» у Запорізькій області.

У МКІП зазначають, що Остапенко є фахівцем у галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології та реставраційних робіт. Він є автором понад 30 наукових робіт з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я. На початку повномасштабної війни Максим Остапенко долучився до лав Збройних сил України.

Яким буде майбутнє «Києво-Печерської лаври»? Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов'я» розпитав про це нового керівника національного заповідника. Текстова публікація тут

У ПАРЄ закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов

У Страсбурзі під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи організували громадські слухання щодо відсторонення спортсменів із Росії та Білорусі від участі в Олімпіаді, на яких закликали не допускати їх за будь-яких умов.

«Асамблея відзначила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і спортивний рух у цілому, змінюють позицію, яку вони займали з 24 лютого минулого року, і тепер надають перевагу ідеї надати можливість частині російських і білоруських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях у той час, як інші держави продовжують рішуче заперечувати проти цього», – заявив у своєму вітальному слові голова ПАРЄ Тіні Кокс.

За його словами, не варто «недооцінювати силу спорту», а допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі «суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора». Більше про це тут

Втікачі та обвинувачені у держзраді. З ким Медведчук намагається робити новий проєкт у Росії?

У січні 2023 року, після обміну обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука на українських військових, кум президента РФ Володимира Путіна дав інтерв’ю пропагандистському RT. Він заявив, що створює новий «політичний рух» у Росії.

Медведчук і учасники його проєкту, що отримав назву «Другая Украина», з’являються в російському і проросійському інформаційному просторі через соцмережі та російські державні телеканали. «Бек-вокалісти» Медведчука здебільшого повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди. Мовляв, Україною керують «божевільні нацистські бандити», які намагаються нав’язати «сатанізм та беззаконня», а Володимир Зеленський розв’язав «священну війну», «осквернивши Києво-Печерську лавру».

Кого Медведчук зміг долучити до своєї команди після власного обміну в РФ? Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) встановили, що серед «другоукраїнців» є і чинні депутати українських міських рад, і регулярні спікери нині заборонених та уже закритих телеканалів Медведчука, і навіть ті, кого обвинувачували в Україні за важкими статтями – у поваленні влади та держзраді.

Чому їх так і не притягнули до відповідальності і як їм вдалося виїхати з України? Читайте за лінком

Публікації, які можуть вас зацікавити:

Україна і 100-річчя коренізації: як більшовики гралися в дружбу народів?

100 років тому, у другій половині квітня 1923 року, у Москві на ХІІ з’їзді Російської комуністичної партії (більшовиків) ухвалили рішення про політику коренізації.

Це передбачало, по-перше, залучення місцевих національних кадрів на керівні посади різного рівня, по-друге, розвиток місцевих мов, їхнє широке впровадження.

В Україні політика коренізації набула форми українізації і призвела до широкого розвитку української освіти і культури, ба навіть до ствердження українства.

Про те, як це відбувалося, у проєкті Радіо Свобода «Історична свобода» розповів історик Геннадій Єфіменко. Читайте і дивіться за лінком

Без Ушакова, Пушкіна та Суворова. Нова хвиля дерусифікації на півдні України

Як відбувається процес перейменування вулиць у Херсоні і Запоріжжі? Як його сприймають місцеві жителі та чи погоджуються зі зміною назв, пов'язаних з Росією або Радянським Союзом? І як Росія продовжує використовувати топоніми для поширення своїх наративів, зокрема, на окупованих територіях України?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут