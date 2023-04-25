У ПАРЄ закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов

У Страсбурзі під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи організували громадські слухання щодо відсторонення спортсменів із Росії та Білорусі від участі в Олімпіаді, на яких закликали не допускати їх за будь-яких умов, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Асамблея відзначила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і спортивний рух у цілому, змінюють позицію, яку вони займали з 24 лютого минулого року, і тепер надають перевагу ідеї надати можливість частині російських і білоруських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях у той час, як інші держави продовжують рішуче заперечувати проти цього», – заявив у своєму вітальному слові голова ПАРЄ Тіні Кокс.

На його думку, не варто «недооцінювати силу спорту», а допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі «суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора».

Раніше понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи.

Окремо до цих заяв долучилася Анн Ідальго, мер Парижа – міста, яке прийматиме літні Олімпійські ігри у 2024 році. Вона неодноразово заявляла про те, що російських і білоруських спортсменів не вітатимуть у Парижі, «поки бомби і далі падають на Україну».

Представники МОК, які були присутні на слуханнях у Страсбурзі, на всі заяви членів ПАРЄ відповідали, що спорт не варто політизувати, і спортсменам треба надавати можливість виступати, незважаючи на їхнє громадянство.

«Зараз відбувається більше ніж 70 конфліктів у світі, і ніхто інший не звертається з вимогою виключити спортсменів опонента зі змагань. У нас є приклад Вірменії та Азербайджану, які ніколи не зверталися з такою вимогою. Тому ми маємо тримати діалог відкритим і будувати мости, якщо це можливо, бо це місія спорту – об’єднуватися у мирних змаганнях», – заявив Франческо Річчі Бітті, президент Асоціації Міжнародних літніх олімпійських федерацій (ASOIF).

Він також нагадав, що в кінці березня МОК ухвалив рекомендації допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Водночас Бітті заявив, що остаточне рішення досі не ухвалене, і МОК працює над цим питанням.

Наостанок громадських слухань оплески отримав сербський депутат Стефан Йованович, який заявив, що у випадку подальших заяв на кшталт «спорт поза політикою», МОК варто згадати про бойкоти Олімпіади у 1980 і 1984 році і приготуватися до нового бойкоту вже у 2024 році.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

У Росії ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.

Цього місяця Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі.

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