Російську тенісистку не пустили на рейс польської авіакомпанії

Російську тенісистку Віталію Дяченко не пустили на рейс польської авіакомпанії LOT з Каїра до Ніцци із пересадкою у Варшаві, відмовивши в реєстрації. За словами Дяченко, причиною відмови став її російський паспорт. В результаті тенісистка провела в аеропорту Каїра майже добу та запізнилася на турнір у Франції, в якому мала взяти участь.

Росіянка стверджує, що мала необхідні супровідні листи від Міжнародної федерації тенісу.

В авіакомпанії LOT інцидент поки що не коментували.

32-річна Віталія Дяченко посідає 250-те місце у світовому рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA). Про своє ставлення до війни в Україні публічно вона не висловлювалася. Батько Дяченко народився в Україні та працює у структурі ООН в Африці.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну низку міжнародних спортивних федерацій усунули національні та клубні російські команди від участі у своїх турнірах. Під санкції, зокрема, потрапили футбольна та хокейна збірні. Для російських тенісистів, які виступають в індивідуальних змаганнях, жодних обмежень не запроваджено.