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Новини | Міжнародні

Російську тенісистку не пустили на рейс польської авіакомпанії

Росіянка Віталія Дяченко стверджує, що мала необхідні супровідні листи від Міжнародної федерації тенісу

Російську тенісистку Віталію Дяченко не пустили на рейс польської авіакомпанії LOT з Каїра до Ніцци із пересадкою у Варшаві, відмовивши в реєстрації. За словами Дяченко, причиною відмови став її російський паспорт. В результаті тенісистка провела в аеропорту Каїра майже добу та запізнилася на турнір у Франції, в якому мала взяти участь.

Росіянка стверджує, що мала необхідні супровідні листи від Міжнародної федерації тенісу.

В авіакомпанії LOT інцидент поки що не коментували.

32-річна Віталія Дяченко посідає 250-те місце у світовому рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA). Про своє ставлення до війни в Україні публічно вона не висловлювалася. Батько Дяченко народився в Україні та працює у структурі ООН в Африці.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну низку міжнародних спортивних федерацій усунули національні та клубні російські команди від участі у своїх турнірах. Під санкції, зокрема, потрапили футбольна та хокейна збірні. Для російських тенісистів, які виступають в індивідуальних змаганнях, жодних обмежень не запроваджено.

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