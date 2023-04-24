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Паспортизацією РФ намагається «русифікувати» захоплені регіони перед виборами 2024-го – розвідка Британії

Як раніше повідомляв Генштаб, російські окупанти погрожують жителям окупованих територій виселенням у разі відмови отримувати російський паспорт

Розвідка Великої Британії 24 квітня прокоментувала примусову паспортизацію Росією жителів окупованих територій. За зведенням, оприлюдненим Міністерством оборони країни, жителям окупованої Херсонщини погрожують депортацією в разі відмови від російського паспорта.

Окупаційна влада «майже напевно» примушує цивільних отримувати російські паспорти, йдеться в повідомленні.

За висновком розвідки, Росія використовує свої паспорти як інструмент для «русифікації» окупованих територій, як вона це робила в окупованих Донецьку та Луганську до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

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«Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України в бюрократію Російської Федерації, щоб сприяти презентації вторгнення як успіху, особливо напередодні президентських виборів 2024 року», – вважають у відомстві.

Як раніше повідомляв Генштаб, російські окупанти погрожують жителям окупованих територій виселенням із власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт.

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