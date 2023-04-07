Обшуки і залякування: окупанти продовжують тиск на жителів півдня, які не мають паспортів РФ – Генштаб

Російські війська за добу завдали двох ракетних і 14 авіаційних ударів, а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях і населених пунктах – про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України увечері 7 квітня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 40 атак противника», – йдеться в повідомленні.

Командування повідомляє про «безуспішні наступальні дії» російських загарбників у районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського (Лиманський напрямок), біля Бахмута, а також Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди (Авдіївський і Мар’їнський напрямки). Зокрема, біля Мар’їнки Сили оборони відбили понад 10 російських атак.

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Штаб фіксує продовження примусової паспортизації із застосуванням психологічного та фізичного тиску на жителів окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

«Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто. Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають ворожого паспорта піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа», – повідомляє штаб.

Також, за даними командування, російські окупанти погрожують виселенням із власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт. Батькам школярів-випускників погрожують відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту.

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«Також загарбники примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів», – додає командування.

Зокрема, у Мелітополі змушують вчителів шкіл до 1 червня цього року написати відмову від українського громадянства та отримати російський документ, повідомив 3 квітня Генеральний штаб Збройних сил України. До того командування зазначало, що російські військові обмежують в’їзд до окупованого Токмака місцевим, які не мають російських паспортів.