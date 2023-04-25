Замість Білоруської, Мінської, Брестської – вулиці на честь білорусів Калиновського, Жизневського, Скобля та «Литвина»

ЛЬВІВ – Замість Білоруської, Мінської, Гродненської, Брестської в українських містах з’явились вулиці Михайла Жизневського, Олексія Скобля – білорусів, які загинули в Україні, відстоюючи свободу, а також національного білоруського героя Кастуся Калиновського (1838–1864), першого білоруського революціонера.

Для білорусів, які втекли від режиму Олександра Лукашенка, перейменування вулиць в Україні на честь білоруських героїв є виявом взаємної підтримки.

Нещодавно у місті Буча Київської області міська рада перейменувала вулицю Окружну на Іллі «Литвина», це позивний Іллі Хренова. 27-річний білорус воював у складі білоруської роти територіальної оборони «Азов» з першого дня повномасштабного нападу Росії на Україну. 3 березня, обороняючи Бучу, «Литвин» був поранений. Його прооперували, але 4 березня він помер.

Ілля Хренов («Литвин») став першим білоруським добровольцем, який загинув, захищаючи Україну. Він закликав білорусів ставати на захист Української держави. «Литвин» поїхав воювати в Україну ще у 2014 році і більше не повернувся у Білорусь. Працював в Україні в ІТ, але повномасштабна війна змінила всі життєві плани ‒ він знову одягнув військову форму.

«Лукашисти» всі речі роблять під радянським прапором, але біло-червоно-білий прапор є прапором Білорусі

«До міської ради звернувся із проханням про перейменування вулиці Благодійний фонд «Вільна Білорусь». Мер і депутати підтримали це подання. Сьогодні білоруське керівництво надає можливість Росії атакувати Україну зі білоруської території. Є «лукашисти» і патріоти Білорусі, які підтримують і захищають Україну. «Лукашисти» всі речі роблять під радянським прапором, але біло-червоно-білий прапор є прапором Білорусі, під яким воюють білоруські воїни в Україні і відвойовують свободу і незалежність також і своєї держави», – каже депутат Бучанської міськради Василь Олексюк.

На вулиці, яка перейменована на честь білоруського воїна «Литвина», він був важкопоранений.

Перейменування вулиць триває

В організації «Вільна Білорусь» пояснюють, що вдалося, по суті, в останній момент, коли в українських містах і селах проходить дерусифікація, змінити кілька назв вулиць на честь білоруських героїв.

У Новоград-Волинському і Чернівцях замість Мінської є тепер вулиця Героя України Михайла Жизневського. 25-річний Михайло Жизневський перебував на Майдані у Києві з перших днів.

У Мукачевому Закарпатської області вулицю Білоруську перейменували на честь антиросійського білоруського повстанця Кастуся Калиновського (1838–1864), який є національним героєм білоруського, польського та литовського народів. Кастусь Калиновський був одним із керівників польського Січневого повстання на сучасних землях Литви і Білорусі і боровся проти Російської імперії.

Фонд «Вільна Білорусь» звернувся до міської ради у Львові з проханням перейменувати вулицю Білоруську на честь Калиновського. На Личаківському цвинтарі поховані повстанці Калиновського. Це одне з найбільших місць поховання учасників Січневого повстання 1863–1864 років, яке завершилось поразкою. Після нього у Львів емігрувала велика частина учасників повстання. І у місті навіть заснували Товариство взаємної допомоги учасникам Польського повстання. На Личаківському цвинтарі є пам’ятник активному учаснику повстання Шимону Шидловському, який помер у 1906 році. А за ним є могили понад 200 білоруських повстанців.

Посварити білорусів і українців – це завдання Кремля

«Перейменовані вулиці Білоруська, Мінська, але водночас, ми не губимо зв'язок між обома народами. Посварити білорусів і українців – це завдання Кремля. Йому це вигідно. Ніхто не запитував у білорусів про окупацію Росією, ніхто не запитував у білорусів, коли Росія почала наступ на Україну з території Білорусі. У Хмельницькому теж перейменували вулицю Мінську. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, приїхали білоруси, щоб воювати за європейські цінності. І про це потрібно розповідати. Ми не знаємо точно, скільки загинуло білорусів і скільки воюють. Є кілька батальйонів, які обороняють Україну. Ми маємо сучасних героїв, які борються з російською імперією, яка несе загрозу цілому цивілізованому світу», ‒ говорить керівник Благодійного фонду «Вільна Білорусь» Олексій Францкевич.

Двоє білорусів ‒ Михайло Жизневський і Олексій Скобля посмертно удостоєні звання Героїв України. Олексій Скобля, як доброволець, воював в Україні з 2015 року. Він загинув 13 березня 2022 року біля Києва, був у групі спецпризначенців. Бійці потрапили у засідку, Олексій Скобля наказав побратимам відступати, а сам залишився їх прикривати. До свого 32-річчя не дожив 2 дні.

Представник громадської організації «Деколонізація України» Вадим Поздняков зауважив, що в українських містах не було багато назв вулиць на кшталт Білоруська, Мінська, Брестська.

В Ужгороді одну з вулиць хочемо перейменувати на Калиновського або Жизневського

«Але всі ті Мінські, Білоруські потрібно перейменувати, їх не має бути на карті України. Є запит на це українців. На жаль, з території окупованої лукашенківським режимом вчиняється агресія на територію України і українці не хочуть бачити такі назви у своїх містах. Маємо замінити ці назви нейтральними, пов’язаними з білорусами, які є близькими до нас, підтримували Україну і боролись за Україну. В Ужгороді одну з вулиць хочемо перейменувати на Калиновського або Жизневського», ‒ каже Вадим Поздняков.

Закон ‒ підписаний

Днями президент України підписав закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», який встановлює заборону на поширення символіки російської імперської політики на всій території України. Кабінет міністрів підготує нормативну базу.

Згідно з цим законом, в Україні забороняється виготовлення, поширення, публічне використання символіки російської імперської політики. Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради пояснив, що відповідно до закону, російська імперська політика визнається злочинною і засуджується, пропаганда цієї політики та її символіки забороняється:

– закон набуде чинності через три місяці після опублікування, після чого органи самоврядування і військові адміністрації мають за пів року звільнити публічний простір від символів «русского мира». Тобто, демонтувати пам'ятники й пам'ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об'єкти, які присвячені особам, які обіймали керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях державних утворень Росії і брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики;

– демонтувати пам’ятники, присвячені особам, які публічно підтримували, глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії;

– змінити назви географічних об’єктів та об’єктів місцевої топонімії на честь вищезгаданих осіб, або назви на честь російських міст та інших географічних, історичних та культурних об’єктів Росії; прапори та гімни державних утворень Росії;

– перейменувати населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів; назви яких не відповідають стандартам української.

– після набуття законом чинності юридичні особи матимуть місяць, щоб вилучити символи російської імперської політики зі своїх назв, документів та символіки.

– протягом трьох місяців російські символи мають прибрати з товарних знаків.