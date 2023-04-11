У міськраді Дніпра повідомили про підсумки декомунізації і дерусифікації в місті

У міській раді Дніпра повідомили про підсумки декомунізації і дерусифікації в місті. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит, яку отримало з мерії Радіо Свобода.

За повідомленням, упродовж 2022 року в місті перейменували 123 вулиці, провулки, площі тощо, назви яких пов’язані з державою-агресором. Станом на березень 2023 року змінили ще 26 топонімів.

За даними з міськради, зокрема, зараз розглядається питання обрання нової назви для однієї з найбільших вулиць лівого берега – вулиці Маршала Малиновського. Надійшло вісім звернень щодо нової назви, їх вивчає профільна робоча група міськради.

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«До виконкому міської ради надходять пропозиції жителів щодо нової назви. Деякі назви, які було запропоновано, дублюють назви існуючих вулиць. Наприклад, запропоновано назву «вулиця Сонячна», яка дублює назви вулиць у Самарському та Новокодацькому районах міста», – сказано в документі.

У міськраді також поінформували, що наразі у Дніпрі демонтували й усунули з публічного простору вісім пам’ятників, пов’язаних з Російською імперією та СРСР: Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Олександру Пушкіну, генералу Юхиму Михайлу, Михайлу Ломоносову, Максиму Горькому, Володі Дубініну, Олександру Федорову.

«Відомості щодо проєкту стосовно подальшого демонтажу пам'ятника Василю Маргелову (уродженець Дніпра, командувач повітряно-десантних військ Радянського Союзу з 1954 по 1959 та з 1961 по 1979 роки – ред.) відсутні», – сказано в документі.

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У міськраді також зазначили, що, за програмою реформування та розвитку житлового господарства на 2020–2024 роки, у 2023 році в Дніпрі запланували витратити на придбання номерних знаків та табличок з новими назвами вулиць 17 мільйонів 187 781 гривню.

Комунальники упродовж року виконають завдання в межах фінансування, сказано у відповіді на запит.

Поки ж на вулицях Дніпра, назви яких було декомунізовано та дерусифіковано, лишаються старі таблички з назвами.

У січні в Дніпрі демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як «Танк» – знаковий пам’ятник радянської доби.