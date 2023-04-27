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Чернівці: міська рада забрала в УПЦ (МП) право користування понад 20 земельними ділянками

За словами міського голови, депутати ухвалили рішення одноголосно

Міська рада Чернівців позбавила Українську православну церкву (Московського патріархату) права користуватися більше ніж 20 ділянками землі в місті – про це повідомив мер міста Роман Клічук 27 квітня.

«На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

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Міський голова Чернівців назвав це «логічним і правильним кроком». Він висловив сподівання, що рішення стимулюватиме вірян переходити до «українських церков».

УПЦ (МП) наразі не коментувала це рішення.

На початку квітня спершу мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що в місті хочуть заборонити УПЦ (Московського патріархату) користуватися земельними ділянками на території громади після того, як у церкві побили українського військового. Згодом Хмельницька облрада заявила про «заборону діяльності УПЦ (МП)».

«В Україні повинна бути одна православна церква» – митрополит Климент
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«В Україні повинна бути одна православна церква» – митрополит Климент

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