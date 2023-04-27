Чернівці: міська рада забрала в УПЦ (МП) право користування понад 20 земельними ділянками

Міська рада Чернівців позбавила Українську православну церкву (Московського патріархату) права користуватися більше ніж 20 ділянками землі в місті – про це повідомив мер міста Роман Клічук 27 квітня.

«На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

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Міський голова Чернівців назвав це «логічним і правильним кроком». Він висловив сподівання, що рішення стимулюватиме вірян переходити до «українських церков».

УПЦ (МП) наразі не коментувала це рішення.

На початку квітня спершу мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що в місті хочуть заборонити УПЦ (Московського патріархату) користуватися земельними ділянками на території громади після того, як у церкві побили українського військового. Згодом Хмельницька облрада заявила про «заборону діяльності УПЦ (МП)».