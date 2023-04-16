У Дніпрі пікетували кафедральний собор УПЦ (МП)

У Дніпрі пікетували кафедральний Свято-Троїцький собор Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.

Активісти закликали підписувати петицію про заборону діяльності конфесії в місті та Україні, а також намагалися привернути увагу парафіян до, як вони зазначали, проросійської сутності УПЦ (МП).

Хлопці та дівчата розгорнули плакати з написами «Геть УПЦ МП з України», «Приємно святити паски в осередку ФСБ?» тощо.

Як розповів Радіо Свобода один з учасників Володимир Симоненко, люди сконтактувалися й організувалися в соцмережах.

«Найголовніша вимога – щоб у нас була єдина церква, незалежна, не Московський патріархат. А московські священники – «валіза, вокзал, Росія», таким людям не місце в нашому суспільстві. Ми – небайдужі українці, хочемо, щоб нас почула вся Україна, не тільки священники чи прихожани цієї церкви», – сказав він.

З учасниками акції намагався поспілкуватися священник храму, який не представився. Він запитував в активістів, чи воюють їхні родичі, чи вони «мають нерухомість за кордоном» тощо.

«Мій однокурсник живе в Америці, у них на вулиці 12 церков, і хто куди хоче, туди і ходить. І ніхто нікому не забороняє. Ви неосвічена людина, ви погано вчилися в школі. Є реєстр, де ми написані – Українська православна церква, немає там – Московського патріархату», – сказав він, звертаючись до одного з учасників.

За кілька хвилин священник пішов геть.

У цей час за кілька метрів, на подвір’ї храму, тривало освячення пасок. Правопорядок охороняли близько двох десятків поліцейських.