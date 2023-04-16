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Війська РФ з артилерії обстріляли храм в Нікополі – влада

Зруйнована церква в селі Богородичне Донецької області 4 січня 2023 року. Фото ілюстративне

Російські війська з артилерії обстріляли храм в Нікополі – поранені двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована», – написав він у телеграмі

Окрім храму, за його даними, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач, чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що під час масованої російської атаки пошкоджена церква у Комишувасі.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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