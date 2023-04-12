Прокуратура: архідиякона з Лаври будуть судити за перешкоджання роботі журналістів

Київська міська прокуратура повідомила про направлення до суду обвинувального акту щодо архідиякона Києво-Печерської лаври, підозрюваного у перешкоджанні роботі журналістів.

«30 березня 2023 року журналісти «Суспільного мовлення» знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври. У цей час до оператора підійшов представник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (архідиякон), який схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери і кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність», – цитує пресслужба прокуратури матеріали кримінального провадження.

Обвинувальний акт для розгляду по суті передали в суд 11 квітня.

Стаття, за якою обвинувачують священника, передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи арешт терміном до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

3 квітня у поліції Києва оголосили, що повідомили священнику про підозру в перешкоджанні журналістській діяльності на території Києво-Печерської лаври. Поліція Києва 30 березня розпочала кримінальне провадження після того, як священнослужитель у Києво-Печерській лаврі зірвав кріплення на камері відеооператора телеканалу «Суспільне».

Того дня Національна спілка журналістів України заявила про «масові порушення» прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври і закликала поліцію не допускати таких порушень. ЗМІ висвітлювали ситуацію з виселенням священнослужителів УПЦ (МП) з Лаври.