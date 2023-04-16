Запорізька влада повідомила про масовану російську атаку вночі – постраждала церква

Російські війська здійснили масовану атаку Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«Нічого святого – навіть у ніч Воскресіння Христового ворог здійснив масовану атаку. У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону», – написав він у телеграмі.



Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються, додав голова ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.