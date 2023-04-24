Поліція затримала підозрюваного в підпалі храму УПЦ МП на Буковині

Національна поліція заявила про затримання підозрюваного в підпалі церкві в Чернівецькій області, повідомила пресслужба відомства в регіоні 24 квітня.

За повідомленням, поліція отримала повідомлення про пожежу в селі Мілієве вранці в понеділок. На місце виїхали поліцейські та рятувальники.

«Правоохоронці попередньо з’ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка в рамках справи про умисне пошкодження майна, тривають слідчі дії.

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Українська православна церква Московського патріархату заявила, що йдеться про храм, який був у її підпорядкуванні. Це церква Іова Почаївського, яку, за повідомленням, побудували в 2014 році.

З осені минулого року СБУ активно проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Натомість в УПЦ (МП) закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».