Про майбутнє Києво-Печерської лаври, дорогі речі церковного служителя та «розпалювання релігійної ворожнечі»

Що буде в Києво-Печерській лаврі: УПЦ (МП) та ПЦУ будуть служити в різних храмах? Наскільки морально та етично для церковного служителя користуватися дорогими речами, нехай і подарунками прихожан? Чи лишилися канонічні зв’язки в УПЦ (МП) з РПЦ? Та чи має бути одна православна церква в Україні? Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Ранок» говорили з представником УПЦ (МП), головою Інформаційно-просвітницького відділу митрополитом Климентом та релігієзнавцем Михайлом Кобриним.

Майбутнє Києво-Печерської лаври

Виглядає так, що богослужіння на території будуть відбуватися і далі в паралельному режимі. ПЦУ – у так званій Верхній лаврі у Свято-Успенському соборі. УПЦ (МП) – у Нижній лаврі в Храмі Агапіта. В УПЦ (МП) вважають, що не мають йти з лаври. Ба більше – мають лишитися. Це пояснюють юридичною ситуацією, що склалася довкола оренди приміщень в лаврі.

«Ми будемо перебувати в Києво-Печерській лаврі до того часу, доки буде нам дозволяти це закон України і Конституція України», – каже Климент. І пояснює, що в УПЦ (МП) не бачили результати експертизи, відповідно до якої і були всі інші заяви міністра культури і навіть висловив сумніви, що ці документи існують в природі.

Радіо Свобода звернулося до Міністерства культури та інформаційної політики України, де надали відповідь, що, по-перше, про розірвання договору УПЦ (МП) попередили завчасно.

А саме: «10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» направив Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (Чоловічому монастирю) Української православної церкви попередження про розірвання договору №2 від 19.07.2013 про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю на підставі п. 8.1. цього договору».

І що обґрунтоване таке попередження було висновками Міжвідомчої робочої групи, яка діяла на підставі постанови Кабінету міністрів України від 23.12.2022 і під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

В міністерстві наголошують: Договір про користування УПЦ (МП) Києво-Печерською лаврою розривається з 29.03.2023. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ (МП) в Києво-Печерської лаври.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики продовжує працювати в Києво-Печерській лаврі, повідомив міністр Олександр Ткаченко 19 квітня.

Ми отримали від влади меседжі, що нам просто не дадуть нормально існувати на території Києво-Печерської лаври

За тиждень до припинення цього договору у суспільства могло скластися враження, що УПЦ (МП) таки виїжджає з лаври. Однак митрополит Павло пояснює вивіз речей тим, що їх в УПЦ ()МП непокоїли заяви представників влади.

«Ми отримали від влади меседжі про те, що нам просто не дадуть нормально існувати на території Києво-Печерської лаври. Тобто як громадяни України, як і віруючі люди, які захищені українським законодавством, ми розуміємо, що ми будемо знаходитися у Києво-Печерській лаврі до того часу, доки ми будемо мати на це законні права», – каже Климент.

Релігієзнавець Михайло Кобрин допускає, що певний час ПЦУ та УПЦ (МП) можуть паралельно існувати і служити в різних храмах лаври. І додає, що дійсно, висновок комісії суспільство ще не побачило. Вже після оприлюднення всіх документів і завершення формальної історії, на його думку, УПЦ (МП) змушена буде покинути лавру.

Владика Павло

Особистість Павла Лебедя фактично є обличчям УПЦ (МП) в Печерській лаврі. Екснамісник лаври наразі перебуває під домашнім арештом. В СБУ кажуть, що мають «обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України». Тим часом журналісти показували маєтки, авто та дорогі аксесуари митрополита Павла. Ми запитали у представника УПЦ (МП), як до цього ставляться у церкві.

Одна з обітниць, яку дають монахи – це добровільна вбогість

«Я думаю, що ці статки і багатства йому прихожани і подарували. Мені не подарували, а йому подарували. Тому я до цього ставлюся філософськи. Я впевнений, що він точно не купляв їх собі», – сказав Климент.

Своєю чергою релігієзнавець Михайло Кобрин, відповідаючи на запитання, а наскільки морально та етично для церковного служителя користуватися дорогими речами, нехай і подарунками прихожан, відповів наступне:

«Морально і етично це, звичайно, кожен визначає. Звичайно, що ми знаємо, що, згідно з євангельськими настановами, згідно з уставами монаших, є поняття, одна з обітниць, яку дають монахи – це добровільна вбогість. І все-таки мені здається, тут представники УПЦ лукавлять. Мені здається, що це, з точки зору євангельської і монашої, не є правильно і не є етично. Але питання в тому, що це визначають вони самі, наскільки це етично в їхніх очах».

Зв’язок УПЦ (МП) з РПЦ

На аудіозаписах, які СБУ опублікувала 1 квітня 2023 року (ми намагалися уточнити, коли саме були зроблені ці записи, але такої інформації в СБУ нам не надали – ред.), жінка запитувала у Владики Павла, чи треба згадувати Московського патріарха Кирила в молитвах. На що той відповів ствердно, обґрунтувавши це тим, що письмової заборони на це нема.

В УПЦ (МП) наголошують, що перестали згадувати голову РПЦ після Священного Синоду УПЦ (МП), що відбувся 25 травня 2022 року, де церква заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

З цього моменту, як стверджує митрополит Климент, усі зв’язки з Москвою розірвали.

Жодних немає зв’язків

«Жодних немає зв’язків. Після 25 травня 2022 року. Вони й до того часу були, скоріше, в головах опонентів УПЦ, аніж за фактом. Але після 25 травня 2022 року були надіслані до державних органів всі документи, які абсолютно чітко визначали, що ніяких зв’язків з Московською патріархією у нашої церкви немає», – сказав Климент.

Михайло Кобрин пояснює, які зв'язки УПЦ (МП) мала з РПЦ раніше і що, згідно з релігієзнавчою комісією, яка була восени 2022 року, зв'язок все ж досі зберігається:

Ми бачимо по певних записах, по певних діях, що цей зв’язок надалі є. Представники УПЦ певний фактаж і певні речі просто перекручують

«Був ряд речей, до яких зверталася УПЦ до Москви. Зокрема, коли йшлося про освячення мира, яке освячується раз на рік. Коли воно освячувалося у Москві й передавалося до Києва. Відповідний статут, який вони поміняли, що вони самі можуть освячувати це миро. Це є в православних традиціях певний духовний зв'язок, коли центр передає у периферії своїй частині церкви миро. Це такий символічний зв'язок.

Але восени релігієзнавча комісія проаналізувала ці зміни до статуту. Вони сказали, що зв'язок зберігається. Тим більше ми бачимо по певних записах, які робила СБУ, і по певних діях, що цей зв’язок надалі є. Тому мені здається, що представники УПЦ є, звичайно, дуже обізнані, дуже розумні, вони мають хорошу освіту. Відповідно вони приймають певні такі... В античності були софісти – вони зараз виступають як софісти. Вони певний фактаж і певні речі просто перекручують і інтерпретують через призму того, щоб себе захистити. Бо ми бачимо, що слова розходяться з діями».