Митрополит Павло звернувся до омбудсмана щодо порушення права на свободу совісті та віросповідання

До Офісу омбудсмана надійшло звернення від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української Православної Церкви щодо порушення права на свободу совісті, віросповідання та дискримінації, підписане митрополитом Павлом (Петром Лебедем). Про це в телеграмі повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Омбудсман не уточнює подробиць звернення.

Після цього Уповноважений із прав людини відкрив провадження – були направлені запити до Міністерства культури та інформаційної політики, заповідника «Києво-Печерська Лавра», Нацполіції, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, СБУ та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.



Дмитро Лубінець нагадав, що 14 березня заповідник направив попередження Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) УПЦ про розірвання договору оренди (між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату) в односторонньому порядку з проханням надати представників для до складу комісії з приймання-передачі державного майна та звільнити будівлі до 29 березня 2023 року. На сьогодні робота комісії триває.

«У межах здійснення провадження, працівники Секретаріату Уповноваженого здійснили моніторингові візити до Національного заповідника з метою перевірки додержання прав і свобод людини і громадянина у зв’язку припиненням договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», – додав омбудсман.

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Після закінчення дії договору про оренду в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Хоча за тиждень до 29 березня з Лаври активно вивозили майно. Представники УПЦ (МП) досі залишаються на території Лаври.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

Цього ж дня, 30 березня, уряд визнав недійсним розпорядження уряду часів Януковича про передання об’єктів Лаври в користування УПЦ (МП).

Комісію Мінкульту кілька разів не пускали на територію Лаври для проведення перевірки. Проте 12 квітня вона змогла розпочати роботу в Києво-Печерській лаврі.