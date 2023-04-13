Поліція відкрила провадження через руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври

Поліція Києва повідомила, що за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври слідчі розпочали кримінальне провадження.

У поліції зауважили, що до них із заявою щодо виявлення пошкоджень і руйнувань одного із корпусів звернулися представники Міністерства культури й інформаційної політики, комісія якого з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.

«На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій. Працівники Мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування», – йдеться в повідомленні.

Слідчі Печерського управління поліції ведуть розслідування за статтею про умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна 12 квітня розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі.

«Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини», – заявили у МКІП напередодні і показали фото, на яких зображено наслідки користування Лаврою представниками УПЦ (МП).

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Тоді в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно, але представники УПЦ (МП) і досі залишаються на території Лаври.

Комісію Мінкульту кілька разів не пускали на територію Лаври для проведення перевірки.

Православна церква України вже проводила богослужіння у центральних храмах на території Лаври, зокрема, минулої неділі.