Комісія Мінкульту почала роботу на території Лаври у Києві

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі.

«Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства у середу.

Також до повідомлення прикріплене фото, на яких зображено наслідки користування Лаврою представниками УПЦ (МП).

У комісії Радіо Свобода повідомили, що змогли потрапити до корпусу №112 (книжковий склад – пам’ятка місцевого значення), де зафіксували аварійний стан приміщення, «непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування».

Повідомляється, що комісія звернулася до правоохоронних органів за результатами обстеження зруйнованого приміщення. Воно наразі опечатане, слідчі проводять там процесуальні дії.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Тоді в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно, але представники УПЦ (МП) і досі залишаються на території Лаври.

Комісію Мінкульту кілька разів не пускали на територію Лаври для проведення перевірки.

Православна церква України вже проводила богослужіння у центральних храмах на території Лаври, зокрема, минулої неділі.