Четверо підозрюваних у хуліганстві на території Лаври будуть під домашнім арештом – прокуратура Києва

Підозрюваним у хуліганстві на території Лаври обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомила Київська міська прокуратура у фейсбуці ввечері 21 квітня.

«Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чотирьом підозрюваним у хуліганських діях на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», – проінформували в прокуратурі.

Троє підозрюваних отримали таке обмеження до 19 червня, ще один – до 19 травня.

20 квітня прокурори повідомили про підозру у вчиненні хуліганства чотирьом особам, які 19 квітня намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Вони влаштували штовханину з правоохоронцями, зламали захисні ролети та двері одного з корпусів і незаконно проникли до приміщення. Затриманим інкримінують ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до пʼяти років позбавлення волі.