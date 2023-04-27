Генсекретар НАТО повідомив, скільки бойових машин отримала Україна від союзників

Союзники і партнери по НАТО надали Україні 1550 одиниць бронетехніки і 230 танків, заявив 27 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Поставки від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року становлять «понад 98 відсотків бойових машин, обіцяних Україні», сказав Столтенберґ на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем у Брюсселі.

«Загалом ми підготували і спорядили більше ніж дев’ять нових українських бронетанкових бригад», – цитують заяву генсекретаря західні агенції новин. Точно невідомо, скільки солдатів було залучено до навчань, але в західних військах бригада налічує від 3000 до 5000 військових.

Він додав, що це поставить Україну «в сильну позицію» для продовження повернення окупованих територій.

Водночас голова альянсу застеріг, що «ми ніколи не повинні недооцінювати Росію», незважаючи на «безпрецедентну» військову підтримку, яку Україна отримала від своїх партнерів і союзників.

За його словами, Москва готова «посилати тисячі військових із дуже високим рівнем втрат».

Заяви Столтенберґа пролунали на тлі повідомлень про те, що Київ готує довгоочікуваний контрнаступ.

Напередодні головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що українські військові вчасно отримають зброю, необхідну для майбутнього контрнаступу. Як повідомляв Reuters, на слуханнях у комітеті Палати представників зі збройних сил Каволі зауважив, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставили.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив упевненість в успіху майбутньої контрнаступальної операції України.

«Отже, українські Збройні сили, їхня хоробрість, мужність у поєднанні з постачанням від союзників і партнерів по НАТО продемонстрували, що вони здатні звільняти території. Відтоді, зокрема після того, як вони звільнили Херсон, ми надавали набагато більше підтримки бронетехнікою, БМП, більше артилерії, ППО, а також бойових танків. Тому я впевнений, що коли Україна вирішить розпочати нові операції, щоб звільнити більше території, Україна матиме успіх», – наголосив він.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.