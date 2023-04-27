Резніков сподівається, що контрнаступ України «станеться несподівано»

Очікування щодо контрнаступу України «перегріті», але ніхто не має знати, коли він почнеться – про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Так він прокоментував заклик своєї заступниці Ганни Маляр не розпитувати про плани Збройних сил щодо контрнаступальних дій.

«Я дуже сподіваюся, що (контрнаступ – ред.) це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому є сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно», – сказав міністр.

Водночас він запевнив, що початок контрнаступу стане зрозумілим із новинних повідомлень.

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Резніков також погодився з твердженням Мілана Єліча, що очікування щодо контрнаступу в українському суспільстві «дещо перегріті».

«Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх», – додав він.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у березні закликала не обговорювати подробиці майбутнього контрнаступу ЗСУ, аби не заважати військовим.