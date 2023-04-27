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Резніков сподівається, що контрнаступ України «станеться несподівано»

Водночас Олексій Резніков запевнив, що початок контрнаступу стане зрозумілим із новинних повідомлень

Очікування щодо контрнаступу України «перегріті», але ніхто не має знати, коли він почнеться – про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Так він прокоментував заклик своєї заступниці Ганни Маляр не розпитувати про плани Збройних сил щодо контрнаступальних дій.

«Я дуже сподіваюся, що (контрнаступ – ред.) це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому є сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно», – сказав міністр.

Водночас він запевнив, що початок контрнаступу стане зрозумілим із новинних повідомлень.

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Резніков також погодився з твердженням Мілана Єліча, що очікування щодо контрнаступу в українському суспільстві «дещо перегріті».

«Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх», – додав він.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у березні закликала не обговорювати подробиці майбутнього контрнаступу ЗСУ, аби не заважати військовим.

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