Це змінить усе. Чому контрнаступ ЗСУ на Півдні може стати вирішальним у війні

За повідомленням Оперативного командування Південь, в останні три доби армія України завдає потужних ударів по вогневих точках Росії на Лівому березі Херсонщини в режимі контрбатарейної боротьби. Про важливість створення там 30-кілометрової смуги, повністю зачищеної від танків і артилерії РФ, командування заявляло ще у березні. Адже із цього плацдарму агресор постійно обстрілює Херсон, спричиняючи людські жертви. У неділю ж Американський інститут вивчення війни повідомив про перехід українських військових на деяку смугу окупованого берега Дніпра, хоча військові аналітики пояснюють, що такі операції не варто трактувати як контрнаступ.

Південний фронт, за визначенням низки експертів, може стати найважливішим під час майбутнього контрнаступу. «Ви можете вбити кожного російського солдата в радіусі 200 км від Бахмута, і це не змінило б стратегічної ситуації. Але якщо ви звільняєте Крим – це змінює все», – заявив днями Бен Ходжес, колишній командувач силами США у Європі, в інтерв'ю DW. Одним з етапів військової операції, каже Ходжес, має стати руйнування «сухопутного коридору» з Росії до Криму. Що це за коридор, і чим він важливий для російських і українських військ – з’ясовують Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Сухопутний коридор» до Криму відкрили, залізничні перевезення поновили – так відзвітували у Росії на початку червня минулого року.

А вже після звільнення Херсону та втечі окупантів з правого берега Дніпра у російських ЗМІ заговорили про ризики для «транспортної артерії, що за своїм значенням не поступається Кримському мосту»: мовляв, ЗСУ мають наміри зруйнувати цей коридор. А це ускладнить постачання військових і цивільних, пишуть російські пропагандисти.

Не заперечує логіку руйнування «сухопутного коридору» з Росії до Криму і Бен Ходжес, колишній командувач силами США у Європі.

Розрив шляхів російської логістики із подальшим виходом ЗСУ до азовського узбережжя може стати одним із досягнень українського контрнаступу, міркує американський військовий.

Що це за коридор такий

Залізниця

Перш за все, «сухопутний коридор», який поєднує Крим з Росією, – це залізничні рейки.

Від Джанкоя (Крим) колії йдуть у двох напрямках:

Західний на Херсон;

на Херсон; Східний на Мелітополь (тимчасово окупована територія Запорізької області). А з Мелітополя, через тимчасово окуповані Бердянськ і Маріуполь, Волноваху, Донецьк та Іловайськ – на територію Росії.

Автомобільні дороги

Траса від Джанкоя прямує на Бердянськ, Маріуполь і йде до Таганрога та Ростова-на-Дону.

У чому зиск для агресора

Покращена військова логістика. Раніше основною логістичною артерією для угруповання російських військ на півдні України був Кримський міст.

«Сухопутний коридор» із залізницею та автодорогами дав альтернативу щодо постачань певних видів озброєнь з районів Ростова та Таганрога через Маріуполь на Бердянськ, зауважує Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. І додає: з’явилося сполучення із окупованими територіями півдня Донеччини.

«Коридор дає можливість підживлювати ці території озброєнням, у тому числі, через Крим. Адже Крим з моменту незаконної анексії активно насичували складами з боєприпасами. І звідти вони їх розвозять всіма окупованими територіями», – відзначає нюанси логістики російських військ експерт;

Обмеження можливостей українського війська по виходу до моря та у використанні портів, наприклад, у Бердянську чи Маріуполі;

по виходу до моря та у використанні портів, наприклад, у Бердянську чи Маріуполі; Прибутки від сільського господарства. «Завдяки «сухопутному коридору» окупанти контролюють певну частину важливих для України сільськогосподарських угідь. Вони їх уже використовують. Є інформація, що вже зараз окупанти у Маріуполі готують перевалочну базу, аби вивозити вкрадене в Україні зерно та насіння соняшника на Керч, і далі за кордон. Так само вкрадений врожай можуть переправляти через Мелітополь на Крим», – каже Олександр Мусієнко.

Наслідки руйнування коридору

Якщо українські війська подолають оборону окупантів та переріжуть «сухопутний коридор» – повалиться все угруповання російських військ на півдні України, прогнозує експерт.

«Вони вимушені будуть відступати з лівобережжя Херсонщини на Крим і з ділянки на схід від Мелітополя – на Маріуполь, – резюмує Олександр Мусієнко. – Адже через порушену логістику вони не зможуть утримувати окуповані землі. Це буде значна військова поразка».

Головне питання – Крим

Україні треба повернути півострів – ​Ходжес

Знищення сухопутного шляху логістики російської армії стане одним із етапів повернення Криму, а битва за Крим – вирішальна у цій війні, вважає Бен Ходжес.

«Україна ніколи не буде в безпеці, доки Крим окупований Росією. Україна ніколи не зможе відновити свою економіку, доки Крим окупований Росією і заблоковано доступ до Азовського моря та до всіх портів на Чорному морі. Отже, український Генштаб зрозумів, що їм потрібно повернути Крим. І я думаю, що вони мають намір повернути його цього року», – прогнозує американський військовий.

Ходжес зазначає: якщо на момент мирних переговорів Крим так само буде окупований Росією – це дасть переваги російському президенту Володимиру Путіну. Адже його флот і надалі перебуватиме у Севастополі, і звідти ж діятиме російська авіація.

Яким може бути сценарій повернення Криму за Ходжесом

У загальновійськовій операції можуть задіяти танки, механізовані піхотні з’єднання, інженерні підрозділи, артилерія та авіація;

Прорив російської оборони в декількох місцях з руйнуванням сухопутного коридору до Криму та виходом до Азовського моря;

Керченський міст можуть залишити на деякий час, аби росіяни могли піти;

Ізоляція півострова;

Удари високоточними ракетами великої дальності по Севастополю, авіабазі в Саках, логістичному центрі у Джанкої тощо.

Ключову роль генерал Ходжес надає українським льотчикам, які мають знищувати артилерійські штаби та системи ППО для здійснення контрнаступу.

Треба йти на Бердянськ і Мелітополь – Роман Костенко

За умови вправного використання ресурсів та резервів на полі бою Україна матиме можливість звільнити лівобережжя Херсонщини та створити умови для звільнення Криму, переконаний народний депутат Роман Костенко.

«Все покаже бій... Якщо вправно використовувати ресурси та резерви, які в нас є, тоді це можливо. Як мінімум, лівобережжя Херсонщини. І створити умови для того, щоб Крим став островом, і знищити Керченський міст – тоді можна говорити про подальше наше просування. Нам для цього треба пройти в напрямку Бердянська та Мелітополя. Це коридор 80 кілометрів. Він має бути завширшки мінімум кілометрів 30-40 для того, щоб тебе не замкнули, а це ще 160 кілометрів відкритого фронту, який теж треба забезпечувати резервами. Ми маємо це рахувати та аналізувати, – зауважує Костенко і додає: – Я як людина військова бачу, що це можливо, але дуже складно. І те як йде підготовка, у мене також є багато питань, які я ставлю».

На вирішальності битви за Крим наголошує і Олександр Мусієнко. Особливо, додає він, якщо зважати на британські та американські геополітичні стратегії.

«Усі геополітичні стратегії наголошували: аби Росія не змогла задовольнити імперські амбіції та проводити війни (те, що бачимо на прикладі України) – Росія має бути відрізана від теплих морів. Їй не можна давати доступ до Криму. А тепер подивіться на наслідки: Росія окупувала Крим, іде війна, дестабілізована безпекова ситуація в регіоні. Як тільки у Криму замайорить знову український стяг – одразу вирішиться багато проблем. І це спричинить багато деструктивних подій підривного характеру у самій Росії», – прогнозує керівник керівник Центру військово-правових досліджень.

Російські війська, зауважує він, готуються до можливого удару: укріплюють оборонні рубежі, ледь не в кожному селі поставили ЗРК «Тор» чи «Панцир».

Проте, Мусієнко звертає увагу на таке: попри всю очевидність українського контрнаступу на півдні не треба думати, що головний удар не може статися в якомусь іншому місці на фронті. Адже фактор несподіванки ніхто не скасовував.

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