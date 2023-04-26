Пригожин припустив, що ЗСУ розпочнуть контрнаступ на початку травня

Пов’язаний із Кремлем засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що українські Збройні сили, найімовірніше, почнуть очікуваний масований контрнаступ на початку травня. За його словами, процес стримують дощі, які мають припинитися 2 травня.

«ЗСУ навряд чи «попруть» на 9 травня, оскільки це лише в РФ до знаменних дат все хочуть підлаштувати. Як розпогодиться, Україна може почати», – сказав Пригожин.

У більш ніж п’ятихвилинному аудіо, опублікованому в Telegram 26 квітня, Пригожин сказав, що наступ станеться, щоб «розрізати наші фланги, які ми не можемо прикрити» через брак боєприпасів.

Пригожин заявив, що його сили не мають боєприпасів для боротьби з українською артилерією через «державну зраду» невідомих російських високопосадовців, пообіцявши розкрити імена, «коли прийде час».

«Я вважаю, що те, що відбувається сьогодні, є злочином проти Росії і російського народу. Злочинці мають понести відповідальність», – заявив він.

Пригожин додав, що контрнаступ українських Збройних сил є «неминучим», додавши, що «Вагнер» зможе «тут простояти ще два-три тижні, поки в магазині автомата не залишиться остання куля».

Намагаючись виправдати можливу поразку своїх військ, він додав: «Загалом, приватна військова компанія «Вагнер» виконала свою історичну місію».

Раніше Пригожин називав бої в Бахмуті на Донеччині «м’ясорубкою» і конфліктував з російськими військовими через постачання боєприпасів. Українські та західні військові неодноразово казали, що до російських строковиків і ПВК «Вагнер» під час війни ставилися як до «гарматного м’яса».

Заява Пригожина пролунала менше ніж через два тижні після того, як він закликав Кремль оголосити, що цілі того, що Москва називає «спеціальною військовою операцією в Україні» досягнуто, і закликав припинити бойові дії.

Українська сторона не коментувала останні заяви Пригожина щодо контрнаступу.