Витік: Росії не вистачить сил для контролю над окупованими територіями

Нестача особового складу у військах національної гвардії завадить Росії встановити повний контроль над усіма окупованими територіями України, йдеться в імовірно одному із секретних документів Міністерства оборони США, які потрапили до мережі внаслідок масштабного витоку й вивчені російською службою Радіо Свобода.

Із документа, що датується кінцем лютого 2023 року, випливає, що в серпні 2022 року на українській території перебували щонайменше 27,5 тисячі військовослужбовців нацгвардії РФ. Відтоді, як зазначається у документі, ці війська зазнали суттєвих втрат. У повідомленні наголошується: національна гвардія взяла на себе численні додаткові завдання щодо утримання захоплених Росією територій за лінією фронту, що ще більше посилило нестачу особового складу.

Війська національної гвардії Росії (Росгвардії) були утворені із службовців Внутрішніх військ МВС РФ у 2016 році. За офіційними даними на 2017 рік, у лавах Росгвардії перебувало 340 тисяч співробітників.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєвих втрат під Києвом і Харковом зазнали частини ОМОН, що входять до складу Росгвардії, за допомогою яких Росія планувала підтримувати порядок на окупованих територіях України.

30 серпня директор Росгвардії Віктор Золотов доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що «війська національної гвардії в зоні спецоперації в Україні забезпечують безпеку, правопорядок у підконтрольних РФ населених пунктах, борються з диверсантами, охороняють особливо важливі об’єкти».

Водночас на зайнятих Росією українських територіях регулярно відбуваються замахи на російських військових, чиновників, а також на українців, які співпрацюють із окупаційною владою. За підрахунками українських журналістів, лише за 2022 рік на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України було вбито 12 чиновників і силовиків, переважно українських громадян, які зберегли або обійняли «посади» після окупації.

За звинуваченням у витоку секретної інформації з Пентагону було заарештовано американського військовослужбовця Джека Тейшейру. У Міністерстві оборони США не коментують зміст документів, що потрапили в мережу. Достовірність матеріалів не була незалежно підтверджена.