У Мелітополі стався вибух. Федоров заявив про підрив одного з керівників окупаційної поліції

В окупованому Мелітополі вранці 27 квітня, повідомив міський голова Іван Федоров.

Він заявив, що вибух пролунав біля багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України, 67.

«За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога», – заявив він.

Федоров не став наразі називати імені постраждалого та не уточнив, у якому він стані.

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Про вибух у Мелітополі та одного постраждалого також заявили російські державні медіа. За повідомленнями локальних телеграм-каналів, йдеться про співробітника окупаційної поліції Олександра Міщенка.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Про вибухи в цьому окупованому місті повідомляється регулярно.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу російських військ з Херсона.