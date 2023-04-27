У Мелітополі стався вибух. Федоров заявив про підрив одного з керівників окупаційної поліції

В окупованому Мелітополі вранці 27 квітня, повідомив міський голова Іван Федоров.
Він заявив, що вибух пролунав біля багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України, 67.
«За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога», – заявив він.
Федоров не став наразі називати імені постраждалого та не уточнив, у якому він стані.
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Про вибух у Мелітополі та одного постраждалого також заявили російські державні медіа. За повідомленнями локальних телеграм-каналів, йдеться про співробітника окупаційної поліції Олександра Міщенка.
Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.
Про вибухи в цьому окупованому місті повідомляється регулярно.
Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу російських військ з Херсона.
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