Мер Мелітополя розповів, скільки дітей окупанти вивезли з Запорізької області

З окупованих міст Запорізької області російські сили вивезли кілька сотень дітей, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, йдеться про підлітків від 14 до 17 років.

«Майже 250 дітей було вивезено з Енергодару та Кам’янки-Дніпровки, а потім дітей забирали в табори з Мелітополя. І наразі вчергове вони (окупаційні сили – ред.) збираються набрати щонайменше 200 дітей до таких таборів. Ми чітко розуміємо, що це не про оздоровлення і не про освіту. На жаль, є випадки, коли не всі діти повертаються. Це один з механізмів пропаганди, терору», – зазначив Федоров.

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Мер Мелітополя каже, що батьків в окупації здебільшого не запитують, чи згодні вони відпустити дітей.

«Ми маємо розуміти, що мешканці в тимчасовій окупації безправні люди. Вони живуть, як у в’язниці. Тож там особливо не питають думки батьків», – каже міський голова.

Українська влада неодноразово заявляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. У Мінреінтеграції в березні 2023 року попередили, що знають імена незаконних усиновлювачів у РФ і що за це їм «доведеться відповідати».