«Колаборанти в паніці»: Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі

У Мелітополі після нещодавніх вибухів були ліквідовані 15 військових угруповань російської армії, сім із них – безпосередньо на території міста, розповів мер Іван Федоров.

За словами Федорова, найчастіше армія РФ «не встигала» слідкувати за технікою безпеки на аеродромі Мелітополя, куди окупанти протягом трьох днів звозили військове обладнання, боєприпаси, але «потім все це вибухнуло».

«Така сама ситуація відбувалась і на території мелітопольського депо, де ворог спочатку розмістив свою базу з ремонту військової техніки, потім базу зі сховища палива, як для військової техніки, так і для залізничного транспорту і все це кілька разів за два тижні вибухало», – додав мер Мелітополя.

Він зазначив, що цікавим є те, що після вибухів у депо, російські окупанти почали виходити на зв’язок із силовими структурами України і розповідати, «хто безпосередньо керує тепловозами, хто – електровозами і тепер це сполучення майже закрито».

«Колаборанти в паніці, вони бояться», – додав Федоров.

До того ж, як додав він, після вибухів у Мелітополі окупанти почали замінювати свої «чиновників».

«Одразу після вибуху з Зубарєвим, буквально через чотири години представили вже нового гауляйтера з Росії. Така ж ситуація в Приазовському, Костянтинівці і Кирилівці. Тож ерефівці зараз замінюють зрадників на «в доску своїх», – констатував мер.

7 квітня Федоров розповів, що в Мелітополі було підірвано все, що російська армія звозила чотири дні поспіль.

Федоров регулярно повідомляє про вибухи в окупованому російськими військами Мелітополі. Зокрема, таку інформацію він озвучував ввечері 6 квітня.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу з Херсона.