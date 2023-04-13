У Мелітополі вдруге за добу пролунав вибух – Федоров

В окупованому російськими військами Мелітополі вдруге за добу пролунав вибух, повідомив мер міста Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Україні території.



«У Мелітополі знову гучно: вдруге за день. Жителі фіксують одиночний вибух і стрілянину у північній частині міста», – написав він у телеграмі.

Вдень 13 квітня Федоров повідомляв про «сильний вибух» в центрі Мелітополя.

Про вибухи в цьому окупованому місті повідомляється регулярно.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу російських військ з Херсона.