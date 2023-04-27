Генштаб оновив дані про втрати армії Росії в особовому складі й техніці

Російська армія втратила близько 510 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 квітня.

За даними українського командування, втрати російської армії сянули близько 188 920 людей особового складу.

Крім того, за зведенням російська армія втратила в техніці:

3 694 танки (+2 за попередню добу)

7 178 бойових броньованих машин (+16)

2 887 артилерійських систем (+10)

542 реактивні системи залпового вогню (+3)

293 засоби протиповітряної оборони (+1)

308 літаків

294 гелікоптери

2 461 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+21)

911 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 805 автомобілів і автоцистерн (+13)

352 одиниці спеціальної техніки

Штаб зазначає що дані уточнюються.

Україна не повідомляє дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Але секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Розвідка Великої Британії 25 квітня припустила, що добова кількість загиблих серед російських військових в Україні знизилася приблизно на 30% у квітні порівняно з періодом із січня по березень. Це пояснили провалом зимового наступу і зосередженням російських військ на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.