ЗСУ за добу завдали 11 авіаударів по місцях зосередження військ Росії і знищили 6 дронів – Генштаб

Російські війська протягом попередньої доби завдали сімох ракетних та 39 авіаційних ударів по позиціях українських військ і населених пунктах, а також здійснили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку», – повідомляє командування.

На північних напрямках ситуація не змінювалася. На Куп’янському напрямку російські війська продовжують фортифікаційне обладнання позицій на окремих ділянках. На Лиманському наступальних дій не фіксували, водночас населені пункти тут зазнавали обстрілів.

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Тривають важкі бої за Бахмут, російські війська безуспішно намагалися наступати на Оріхово-Василівку та Іванівське.

«На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав… На Мар’їнському напрямку, протягом минулої доби, нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка», – йдеться в зведенні.

На півдні російська армія перебуває в обороні, обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, додає штаб.

«Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено шість ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два засоби протиповітряної оборони та ще два важливих військових об’єкта противника», – звітує командування.

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Напередодні пов’язаний із Кремлем засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що українські Збройні сили, найімовірніше, почнуть очікуваний масований контрнаступ на початку травня, коли припиняться дощі.

Українська сторона не коментувала останні заяви Пригожина щодо потенційного контрнаступу.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.