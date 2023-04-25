Росія в лютому, ймовірно, намагалася дезінформувати ЗСУ про наступ з території Білорусі

У лютому 2023 року Головне оперативне управління (ГОУ) Генерального штабу збройних сил Росії відзвітувало про «успішні зусилля з оперативного маскування», покликані переконати українську розвідку у можливості нового наступу на Україну з території Білорусі. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, це випливає із начебто секретного документа Міністерства оборони США, що потрапив у мережу внаслідок масштабного витоку.

У вивченому Радіо Свобода документі йдеться, що операція відбувалася з 3 до 10 лютого. Керівники Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, за даними Пентагону, заявили, що «успішно переконали українські розвідувальні служби в можливості спільного російсько-білоруського наступу з білоруської території». Як доказ успіху операції представник ГОУ Генштабу навів звіт Служби зовнішньої розвідки Росії про реакцію України на повідомлення про спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Росії та Білорусі, що розпочалися 16 січня, про перекидання до Білорусі з Росії оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М», а також про зміщення акценту російсько-білоруських навчань із «оборонного» на «наступальний».

Як йдеться у документі Міністерства оборони США, Головне оперативне управління Генерального штабу російської армії рекомендувало продовжити операцію з дезінформації українського командування щодо ймовірності наступу з території Білорусі, розбивши її на дві фази. Перша фаза мала тривати до 6 березня, друга з 6 по 11 березня. Плани обох фаз передбачалося надіслати на затвердження до Генштабу збройних сил Білорусі.

За повідомленнями речників Збройних сил України, загроза ймовірного наступу з території Білорусі уже впродовж багатьох місяців не вважається високою. Про намагання Росії потай сформувати боєготові підрозділи для наступу на Волинському напрямку багато говорили впродовж перших місяців повномасштабного вторгнення. Аналітики припускали, що таким чином Москва намагатиметься створити перешкоди для доставки західної військової допомоги Києву.

21 лютого 2023 року Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що «не вірить» у новий напад на Україну з білоруської території, сказавши, що мета спільних російсько-білоруських навчань – «налякати Україну». За оцінками Резнікова та інших українських чиновників, у Білорусі на той момент було недостатньо російських військових для нового наступу – від 9 до 11 тисяч осіб.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом. Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, через витік секретних документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.

Проте міністр оборони України Олексій Резніков заперечив це твердження, зауваживши, що будь-яка правдива інформація в файлах вже не актуальна. Його заступниця Ганна Маляр 11 квітня заявила, що «ризик витоку дуже мінімальний», оскільки лише «дуже вузьке коло людей» знає про українське військове планування.