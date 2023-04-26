Армія РФ випустила по Сумщині 100 снарядів, є поранені – влада

Російські війська випустили сьогодні по прикордонню Сумської області 100 снарядів, застосувавши авіацію, артилерію та міномети, в результаті чого є поранені, пошкоджені житлові будинки. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що протягом дня російські війська обстріляли території Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської громад.

«Юнаківська громада: 18 мін росіяни скинули на територію громади. За результатами одного з обстрілів (4 прильоти) поранень зазнали двоє жителів с. Басівка. Поранених доставлено до лікарні. Крім того, на території громади підірвався на міні трактор. Внаслідок вибуху у тракторі пошкоджено обладнання та вибито шибки. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав», – повідомили в ОВА.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.