Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Італії відвідав оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві систем ППО. Як передає урядовий портал, серед розробок Rheinmetall – система ППО малого радіусу дії Skynex, якою цікавиться Україна.

«Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей», – сказав на зустрічі Денис Шмигаль.

Наразі такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Прем’єр-міністр подякував партнерам за підтримку.

«Розширюємо горизонти співпраці України та Італії в галузі ВПК. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, аби мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об’єктів», – сказав Шмигаль.

Skynex – зенітний артилерійський комплекс, що належить до систем протиповітряної оборони малого радіусу дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Система добре себе зарекомендувала здатністю уражати малі повітряні дрони.

Раніше були повідомлення, що компанія-виробник Rheinmetall виготовить для України два зенітно-артилерійські комплекси Skynex. Про те, що ці системи в Україні досі офіційно не повідомлялося.