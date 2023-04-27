ISW припускає «зростання конкуренції» між російськими найманцями в Бахмуті

У Бахмуті триває протистояння між найманцями різних приватних військових компаній – таке припущення озвучив американський Інститут дослідження війни у звіті від 26 квітня.

Таким чином ISW прокоментував відеозвернення, яке з’явилося напередодні. У ньому, за звітом, найманці ПВК «Потік», яку пов’язують із російським «Газпромом», заявили, що представники «Газпрому» обіцяли їм контракти з Міністерством оборони, натомість змусили підписати їх із ПВК «Редут». Це ще одна компанія, підпорядкована російському Міноборони. При цьому, як стверджує один із найманців, Міноборони РФ створило ще дві компанії – «Факел» і «Полум’я».

«Конкуренція між російськими приватними військовими компаніями, ймовірно, зростає в Бахмуті», – припускають дослідники.

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ISW нагадує свої попередні оцінки, за якими спонсор «Вагнера» Євген Пригожин, ймовірно, вбачає в інших ПВК конкурентів.

«Схоже, що збільшення поширеності інших ПВК навколо Бахмута може спричинити значне тертя», – додає Інститут.

Раніше Пригожин розкритикував підрозділи «Потік» і «Олександр Невський», заявивши, що вони мали б прикривати фланги «Вагнера», але їм бракує забезпечення та озброєння.

Днями речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що вагнерівці вже не можуть самостійно виконувати бойові задачі на Сході, зокрема, в Бахмуті, і мусять покладатися на регулярні російські війська.